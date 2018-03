Ora legale, la segnalazione: "In via Firenze semaforo lampeggiante"

Recita la segnalazione di Andrea: "Il semaforo di San Varano all'incrocio con la via firenze risulta questa mattina alle ore 7:30 era ancora lampeggiante . Visto i ripetuti incidenti uno anche la scorsa settimana , sarebbe bello che il comune prestasse più attenzione a questo semaforo e venisse aggiornato con il cambio dell'ora. Visto e considerato che chi viene dal quartiere quattro alla mattina alle 7:30 ha il sole in faccia per voltare in direzione Forli ."