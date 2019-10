Si è smarrito nella zona di Villanova il gatto Ramses

Recita la segnalazione: "Il pomeriggio del 3 ottobre è scomparso Ramses, nella zona di Villanova di Forlì. Ha circa tre anni ed é un gatto con caratteri egiziani, affettuoso che non si fa però avvicinare da tutti. É sempre stato abituato a uscire, ma non é mai stato fuori piú di una notte. Ha un collarino in gomma con una medaglietta e numero di telefono della proprietaria. Chiunque lo veda, se puó perfavore contattare il 3474430927. Grazi"e.