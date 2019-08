Secondo episodio in pochi giorni, una lettrice: "Ancora una siringa nell'area giochi al parco urbano"

Scrive Elena: "Ieri pomeriggio nell’area giochi per bambini situata all’interno del parco urbano Franco Agosto nei pressi della Collina dei conigli ho trovato una siringa. Contattata la polizia locale, sono stata invitata a metterla in evidenza in attesa che una delle pattuglie al momento impegnate si liberasse per intervenire. Siccome di recente nella stessa zona ne era stata rinvenuta un’altra credo che le istituzioni dovrebbero attivarsi per garantire una maggiore sorveglianza a tutela della cittadinanza".