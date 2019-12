Siringhe usate abbandonate sul sentiero per podisti, famiglie e cani

Recita la segnalazione:

Ecco cosa abbiamo trovato questa mattina passeggiando con il nostro cane lungo il sentiero che collega la chiesa di Rovere a Terra del Sole (via delle Vigne). Penso sia doveroso segnalare quanto accaduto in quanto il percorso è molto trafficato specialmente da ciclisti, ragazzi che fanno jogging e persone che portano i loro cani a spasso. Abbiamo segnalato l'accaduto anche alla polizia municipale. Abbiamo ripulito il tutto usando dei guanti. Auguro a tutti un buon 2020 sperando di non trovare più nulla del genere visto che è un piccolo paradiso alle porte della città.