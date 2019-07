Un cittadino: "Ecco la situazione nella zona del pattinodromo in viale Spazzoli"

Segnala un cittadino, Carlo: "Dopo più di un anno da quando l'area è stata transennata (immagino per motivi di sicurezza), la zona retrostante il muro del tiro a segno sul viale Spazzoli versa nella situazione di degrado che si può vedere dalla foto. Se l'amministrazione non ritiene necessario sistemare l'area in maniera definitiva, come sarebbe auspicabile, provveda quantomeno a conservarla in modo decoroso, evitando fra l'altro, con il mantenimento in questo stato di incuria, di incentivarne un uso improprio, come già sta avvenendo con lanci di sacchi di pattume al di là della recinzione. Temo che questi primi lanci preludano all'inizio dell'utilizzo dell'area come discarica di rifiuti di ogni genere (il ratto che ho visto aggirarsi fra gli sterpi è già pronto per godere dei frutti prodotti dalle buone amministrazioni)".