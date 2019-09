Scrive Silvia: "Uscire con il cane e dover fare lo slalom fra le siringhe? Si, a Forlì, a 900 metri dal centro. Le siringhe si trovano gettate ai piedi della siepe di una delle case che si affaccia sulla rotonda tra Via V. Monti, Via Corelli e Via D.Raggi. L’incrocio è oltretutto particolarmente frequentato da ragazzi e bambini data la vicinanza con il Centro Studi, la scuola elementare di via Turati e la piscina.