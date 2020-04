Smarrito gatto colore tigrato marrone zona Parco Urbano-Ravaldino

"Purtroppo da giovedì non troviamo più il nostro gatto. E' maschio castrato, di colore tigrato marrone, con il petto, la pancia e la parte finale delle zampe bianca. Vi prego di controllare le vostre cantine e di contattare il seguente numero 3474013860 (sia telefonate che messaggi, anche whatsappri, sponde Cristina) nel caso lo trovaste. Noi abitiamo in zona Parco Urbano/Ravaldino. Ricordo che il gatto è anziano ed ha bisogno costante di cure veterinarie per cui deve mangiare anche cibi specifici per lui, per cui è molto urgente. Vi prego di farci sapere qualcosa nel caso lo aveste trovato".