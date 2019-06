Smarrito gatto in zona Ca'Ossi

Smarrito questo gatto maschio giovane zona ca ossi in via Vasumi / Ca Rossa . È scappato tra l’ 1:00 e le 5:00 di mercoledì 12 giugno. Al momento della sparizione indossava il fiocco azzurro come in foto. Aiutateci a ritrovarlo: in caso di avvistamenti il numero da contattare è 3312180274 oppure 3450699544 Chiara e Raffaele