Vecchiazzano, sparito un gatto maschio: si cerca Atos

RICOMPENSA Dal 06 luglio 2020 Atos non è più rientrato a casa in via Borghina a VECCHIAZZANO. Atos è un maschio rosso sterilizzato di anni 10 con occhi verdi chiari pancia e sottomuso bianchi. Orecchio destro sbeccato in punta. La sua famiglia lo sta cercando. Chiunque lo veda è pregato di chiamare il numero 340 54 65 747

ROBERTA