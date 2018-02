Meldola, gatto nero sparisce nel nulla in zona Irst: aiutiamo i padroni a ritrovarlo

AGGIORNAMENTO: IL MICIO E' STATO RITROVATO!



Scrivo per conto di un amica: Non troviamo piú il nostro gatto di famiglia! Per favore aiutateci a ritrovarlo! Risponde al nome di Nani, ha 7 anni e pesa circa 5kg. E' sterilizzato. Ha UNA MACCHIOLINA BIANCA SOTTO LA PANCINA. Chiediamo a tutti i residenti della zona MELDOLA CENTRO E ZONA IRST E CHIESA SAN FRANCESCO DI CONTROLLARE I PROPRI GARAGE O VERANDE/GIARDINI. Non si è mai allontanato per cosi tanto tempo (questo è il 3°giorno) e temiamo sia rimasto chiuso da qualche parte!

Nel caso lo avvistasse vi preghiamo di contattare il numero: 393 7540390 (Silvia) o scrivete sul messanger di questo profilo: https://www.facebook.com/silviaecris (i proprietari).