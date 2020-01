Smarrito in zona Gigante, a Forlì, questo pastore tedesco maschio. Barbara lancia l'appello: "Risponde al nome Lupin, non è aggressivo e molto vivace, è ancora un cucciolo nonostante la taglia, ha 1 anno e 7 mesi, colore tipo Rex, ha una voglia nella lingua e ha un collare nero. È scappato da casa sabato notte ma non è più tornato. Per avvistamenti contattarmi al 3486727850"