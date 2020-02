Degrado al sotto-passo fra via Gorizia e via Isonzo

Recita la segnalazione di Daniela Imolesi Casadei: "Mia mamma utilizza da un paio di settimane il deambulatore e non è quindi in grado di salire e scendere le scale del sotto- passo da sola. L'ho accompagnata per insegnarle l'uso dell'elevatore presente. All'uscita a piano terra, un bidoncino della spazzatura, pieno, bloccava la porta: se mia mamma fosse stata sola, non sarebbe stata in grado di aprirla. Basterebbe forse una telecamera per dissuadere gli stolti che imbrattano e manomettono una struttura che risulta estremamente utile per gli anziani e per i disabili del quartiere. Mi rivolgo quindi al sindaco Zattini e all'Amministrazione Comunale per arrivare ad una soluzione"