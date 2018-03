Spacca un'auto per portarsi via le monetine e un pacchetto di sigarette

Centinaia di euro di danni per pochissimi spiccioli lasciati nel portamonete e un pacchetto di sigarette. Ennesimo furto all'interno di un'auto parcheggiata a Forlì: l'ultimo episodio è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì in zona Ospedaletto-Pianta. A segnalarlo un lettore di Forlitoday, che sottolinea: "La mano ignota del ladro ha colpito la mia Ford Fiesta parcheggiata in via Mastaguerra". Ha messo sottosopra gli interni della vettura, rovistando un po' ovunque e portando via alla fine solo i pochi spiccioli raccolti nel portamonete, un pacchetto di sigarette e alcuni accendini. Il derubato non ha sporto denuncia alle forze dell'ordine.

FOTO DI REPERTORIO