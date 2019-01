Rifiuti abbandonati, in via Dovizi l'ennesima dimostrazione di inciviltà

Dice il lettore: "Questa è la situazione scattata stamattina a mezzogiorno più o meno in via Dovizi. Non capisco perchè sono passati con il camion in tutte le aziende (Zona industriale) via Bernardo Dovizi e non hanno raccolto anche questo scempio visto che ci passano davanti tutti (quelli che lavorano alla zona industriale ovviamente). Complimenti agli operatori di Alea che nonostante tutto guardano, osservano, passano davanti ma non raccolgono. E' da circa 2/3 giorni che sono messi così i cassonetti"