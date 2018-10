Torna alla propria auto e la trova senza specchietto: "Me l'hanno letteralmente strappato via"

Dice Erika: "Ho bisogno del vostro aiuto. Lunedì sera tra le 20.30 e le 21.30 in via Piazzoli a Forlì mi hanno letteralmente strappato lo specchietto destro della mia auto, una grande punto facilmente riconoscibile perché ha gli specchietti e il tetto rosa. Se qualcuno avesse visto qualcosa, o se chi me lo ha rotto me lo volesse ridare, perché era un pezzo "unico". (Avevo fatto inserire la freccia che non ha di serie). Ci terrei moltissimo a riaverlo e se mi verrà restituito non sporgerò denuncia. Il mio numero è 340-0929422"