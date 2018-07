Sporcizia ai giardini asilo Grillo

Vorrei far presente la sporcizia nei giardinetti all'ingresso del nido d'infanzia Grillo in via Minardi. Il bidone è così pieno da giorni e puzza, in terra ogni giorno aumenta la sporcizia, fra bottiglie, carte di merendine varie, fazzoletti, suole di scarpe e altre cose di dubbia natura. Vado a prendere il bimbo al centro estivo, che vuole andare su scivolo e altalena, ma sono schifata dalla sporcizia. Lo scorso anno nel sentierino delle nostro nido (Clorofilla) sono state trovate più volte siringhe e scatole di pizza, per fortuna i soggetti sono stati presi in seguito alle nostre segnalazioni. Sono stufa delle condizioni dei parchi di Forlì, fra sporco, erba alta fino alle ginocchia e giochi rotti e inaccessibili.