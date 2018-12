Segalo il disservizio agli utenti delle ferrovie dello stato a Forli dove i bagni pubblici vengono chiusi alle 20 creando non pochi problemi a coloro che frequentano la stazione ferroviaria. Basti pensare che sono sempre più le persone che costrette loro malgrado vanno nei giardini sottostanti a urinare sulle piante. Mentre l'amministrazione si prodiga a tenere aperta la sala d attesa per i senza tetto non fa nulla per coloro che fino a notte tarda frequenta la stazione.