A San Lorenzo in Noceto e precisamente all'inizio di Via Borsano a pochi passi da viale dell'Appennino, mancano le strisce pedonali da almeno sei mesi... E' stato rifatto l'asfalto e poi non è stata completata l'opera. Visto che sono già almeno sei mesi, sarebbe giusto rifare al più presto questa segnaletica orizzontale mancante.