Centro, la segnalazione: "Bici ostacoli sui marciapiedi, la riqualificazione parte da tante piccole accortezze"

Recita la segnalazione: "Vorrei fare una critica costruttiva che spero porti ad un miglioramento della nostra città. Spesso ci si lamenta che il centro non è popolato, ma la riqualificazione della zona parte da tante piccole accortezze. Già corso della Repubblica è svantaggiata dalla mancanza di un marciapiede capiente, come se non bastasse però si vedono sempre bici parcheggiate ovunque che oltre ad ostruire la libera circolazione per i pedoni vengono spesso parcheggiate vicino/davanti le vetrine dei negozi. Prima di tutto, secondo l'articolo 158 del codice della strada non sarebbe neanche permesso, però c'è da fare anche una critica al Comune che non ha disposto abbastanza infrastrutture per parcheggiare le bici. Il fatto che molte persone considerino questa cosa come un problema superficiale mostra il non impegno a prendere quelle piccole accortezze che possono migliorare la passeggiata del semplice cittadino, ma anche il lavoro dei commercianti, che ogni giorno devono vedersi parcheggiare le bici davanti le vetrine (e questo ahimè può scoraggiare le persone ad avvicinarsi). Questo messaggio ovviamente sarà fatto presente anche a chi di competenza, ma come tutti sappiamo la burocrazia del nostro paese richiede così tanto tempo, che spero che l'educazione civile delle persone intervenga anche prima".