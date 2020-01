La segnalazione: "Tagliare un tronco è come tagliare un braccio a una persona"

Recita la segnalazione di Michela: "In questo cordolo di verde, situato in angolo di via Torquato Tasso sono più di 4 anni che non viene fatta la manutenzione, vorrei sapere con che diritto è stato fatto questo scempio. Gente incompetente che interviene ad amputare in maniera oscena questo albero, creando più disagio che altro. Questo è avvenuto venerdì scorso. Il giorno prima era stata delineata l'area con la striscia bianca e rossa. Da molti anni mi occupo di una colonia felina regolarmente censita a mio nome. Stiamo distruggendo il nostro pianeta. Cosa possiamo fare per fermare questi orrori?"