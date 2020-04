Tassa sulle insegne nel comune di Forlì, lo sdegno di un esercente del Ronco

Scrive Fabio: "Questa mattina ho avuto modo di aprire la mia posta certificata. Io ho un'attività in zona Ronco. Nella PEC, mi si avvisa che l'autorizzazione per l'insegna del mio esercizio sta per scadere, pertanto è necessario adempiere ad alcune incombenze burocratiche e versare il relativo obolo. Il Comune di Forlì. è andato in questi giorni "sbandierando" la solidarietà nei confronti dei piccoli commercianti, artigiani ecc... Vi pare il momento di inoltrare tali richieste ad un cittadino che per altro vede giustamente la sua attività forzatamente chiusa da più di un mese e versa come moltissimi altri in ovvie difficoltà? Chiedo solo, dove sta il buon senso? Ovviamente posso documentare quanto sopra descritto. Saluti."