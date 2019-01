Alea, un cittadino: "In via Lugaresi sono stati tolti i cassonetti senza avvisare"

Dice Mattia: "Buona sera. Io abito a San Martino in Villafranca questa sera tornando dal lavoro mi sono accorto che sono stati tolti tutti i cassonetti senza essere stati avvisati, ci era stato detto che veniva messo un adesivo sul cassonetto con scritto la sta che sarebbero stati tolti. C è gente che ha ancora il sacco in casa e non è riuscita a gestirsi visto che ancora non era stato applicato l'adesivo. Sicuramente non ci resta che mettere i sacchi in strada. Questa non si chiama organizzazione e ci sentiamo presi in giro"