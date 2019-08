Tom è scomparso, appello per ritrovarlo

Lui è Tom. Lunedì sera il suo proprietario non l'ha trovato come al solito ad attenderlo. Sparito nel nulla. Si trovava In via Lughese a casa sua.. È microcchipato e ha una macchia sulla testa. Necessita di cure particolari. Chiunque possa vederlo si faccia vivo (il segnalante non ha indicato un numero in caso di avvistamento, quindi avvisare la Polizia Municipale)