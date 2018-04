Tornano i giochi alla materna Girasole: i ringraziamenti al Comune

Recita la segnalazione: "All'inizio dell'anno scolastico in corso, la scuola materna Girasole era stata privata totalmente dei giochi esterni, in quanto i tecnici del Comune li avevano giudicati non sicuri. Rimaneva il fatto un po' triste che il giardino della scuola fosse completamente sguarnito per i bambini. Per comprendere modalità e tempistiche della sostituzione dei giochi, sono stata indirizzata all'ufficio del Diritto allo Studio del Comune. Mi ha risposto la signora Donatella Silvagni, che nei mesi ha dipanato con pazienza la situazione tenendomi aggiornata. Oggi la scuola ha di nuovo i giochi nel giardino, e questo mi rende felice per due ragioni: la prima per la gioia che questo significa per i bambini, e la seconda perché questa situazione mi ha dato l'opportunità di conoscere seppure a distanza la signora Silvagni, che merita certamente un encomio per aver svolto il suo lavoro con professionalità, umanità, pazienza e impegno. In una società in cui molte cose non funzionano, diamo valore a quello che funziona. Mostrare riconoscenza è un potente motore di cambiamento. Perciò, grazie alla signora Silvagni per il suo ottimo lavoro".