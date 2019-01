Torneo di Natale pulcini 2008: giovanile e doppia Edelweiss in finale

Mercoledì 2 gennaio, si è completato il tabellone delle finali, per la categoria Pulcini 2008, del 23° Torneo di Natale, organizzato dalla società A.S.D. Sammartinese Calcio. Il prestigioso torneo, giunto alla sua ventitreesima edizione, vede affrontarsi le rappresentative di svariate squadre calcistiche romagnole delle categorie esordienti, pulcini, primi calci e piccoli amici. L’evento, improntato al fair play ed ai genuini valori dello sporto giovanile, si disputa presso la palestra Marabini in San Martino in Strada, dal 27 dicembre fino al 6 gennaio, con le finali delle varie categorie. Nella giornata odierna, per quanto riguarda la categoria dei pulcini 2008, si è perfezionata la griglia delle contendenti il trofeo in finale, infatti nel palazzetto di San Martino sono scese in campo le squadre, a 6 giocatori, della Giovanile Mordano-Bubano-Bagnara, la Buscherini, il San Pietro in Vincoli ed il Vecchiazzano. I pulcini emiliani della Giovanile, con le consuete casacche bianche, hanno avuto la meglio dei pari età, qualificandosi alla finale di domenica 6 gennaio, con i seguenti risultati: Giovanile – Buscherini: 3-1, Giovanile – Vecchiazzano: 4-2 e Giovanile – San Pietro in Vincoli: 2-1. In finale ad attenderli ci saranno le due formazioni Edelweiss B ed Edelweiss R. La prima, lo scorso 28/12/18 ha battute le dirette avversi del girone con i seguenti punteggi: Edelweiss b – Pianta: 4-2, Edelweiss B – Sammartinese B: 3-0 e Edelweiss B – Vecchiazzano B: 1-1. Mentre l’altra formazione, il 29/12/18 ha conseguito questi risultati: Edelweiss R – Meldola: 1-1, Edelweiss R – Sammartinese R: 3-0, Edelweiss R –Forlimpopoli: 2-0 e Edelweiss R – Virtus Faenza: 6-0. Tanto divertimento, partite ricche di gol ed emozione, con genitori ed amici sugli spalti a sostenere i propri beniamini. L’appuntamento è per le finali di domenica 6, giorno dell’epifania sempre al pala- Marabini in San Martino in Strada, dalle ore 13:00 alle ore 20:00.