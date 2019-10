"Traffico su Viale Appenino-Porta Ravaldino"

Recita la segnalazione: "Da qualche giorno per via dei lavori in via Giovanni dalle Bande Nere (zona Porta Ravaldino) si assistono a code importanti, a quasi tutte le ore, su viale Appennino. Non è sorprendente, visto che da lì si dipartono tre corsie verso Piazzale di Porta Ravaldino che si sono ridotte ad una a causa dei sopracitati lavori. In più, le macchine che devono girare verso via Giovanni dalle Bande Nere devono -giustamente- dare precedenza al traffico pedonale, rallentando ancor più il flusso veicolare. Una soluzione tanto semplice quanto -a me sembra- inattuata sarebbe quella di aumentare il tempo di verde su quel semaforo: questo consentirebbe di smaltire più velocemente la coda che si forma che di mattina arriva -e spesso supera- all'ingresso del Parco Urbano. Immagino non sia una proposta particolarmente complessa da attuare, o forse si?"