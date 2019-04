Tre forlivesi in finale al Festival di Gatteo

Tra i "big", ragazzi superiori di 16 anni, sono ben tre i forlivesi che hanno avuto accesso, senza ripescaggi, alla finale del 36esimo Festival di Gatteo. La semifinale e la finale, svoltesi alla CTM Academy di Gatteo, hanno visto un'ampia selezione di talenti. Tra questi tre forlivesi, tra cui Luca Cantagallo, che ha portato due nuovi inediti, uno su chitarra e l'altro su base, Alixia Mistral che si è esibita in due cover accompagnate dalla chitarra di Leonardo Casadei, e Beatrice Buonocore che si è esibita in due splendide cover di Cocciante e Dalla. La finale è trasmessa in diretta su Icaro TV del digitale terrestre e su Radio Icaro. Prossimamente andranno in onda le repliche.