Recita la segnalazione: "Domenica sera abbiamo trovato in mezzo alla strada in Via Monda all'altezza della ex discoteca una gattina che aveva appena subito un incidente. Attualmente è in osservazione, ha perso vista ed olfatto sembra temporaneamente causa ematoma. E' tenera ed affettuosa. I padroni sono pregati di contattarci tramite mail (zanotti.l@libero.it)".