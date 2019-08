Trovato piccolo gattino in via Oberdan davanti a bar College

Abbiamo trovato un piccolo gattino spaventato in via oberdan Forlì, davanti al bar College! Ha il collare antipulci, quindi è sicuramente di qualcuno! I ragazzi che lo hanno trovato lo hanno portato al gattile, perché avevano paura che andasse sotto una macchina! Purtroppo non lo potevano tenere in stallo, per questo lo hanno portato al gattile di Forlì, a Villanova. Sarebbe utilissimo condividere la notizia.