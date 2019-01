La truffa dell'amico di famiglia: tentano di raggirare un anziano, ma sono costretti a scappare

Recita la segnalazione: "Martedì mattina due persone con accento meridionale a bordo di un fiorino bianco hanno cercato di aggirare mio nonno davanti a casa (Civitella di Romagna, zona del villaggio nuovo). Si sono presentati dicendo di essere figlio di un amico di famiglia chiamato Antonio. Stupiti di non essere riconosciuti, hanno provato ad allungargli la mano in modo confidenziale. Fortunatamente in quel momento mio zio si è affacciato alla finestra. A quel punto i due, vedendolo, sono fuggiti immediatamente. Invito tutti a fare attenzione in particolar modo le persone anziane. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri".