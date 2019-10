"Tutte le mattine alle 7.30 la via Emilia è sempre molto trafficata"

Recita la segnalazione: "Lavoro a Cesena e tutte le mattine percorro la via Emilia sempre molto trafficata alle 7,30. Venerdì mattina sul ponte del Ronco c’era un camion con cestello fermo e operai che cambiavano le lampadine ai lampioni fermando il traffico alternatamente nei due sensi di marcia. Non mi sembra sia l’orario giusto per fare certe manutenzioni si è creata una coda ininterrotta dalla rotonda di forlimpopoli fino all’altezza delle casermette a Forlì, con non pochi disagi per chi a quell’ora deve andare al lavoro".