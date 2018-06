Sport, legalità e teatro: "Un anno di successi per la scuola media di San Martino in Strada"

Recita la segnalazione: "Una stagione scolastica 2017-18 da incorniciare per la scuola media di San Martino in strada dell’Istituto Comprensivo n.8 di Forlì. La supervisione di un team affiatato di docenti motivati ha permesso alla scuola di aderire e partecipare a varie manifestazioni conseguendo lusinghieri risultati attraverso una serie di progetti interni propedeutici alla crescita della persona svolti durante tutta la programmazione scolastica annuale. Una nutrita partecipazione delle classi dell’istituto ad eventi culturali, concorsi, eventi sportivi nel territorio ed in ambito nazionale ha visto più volte primeggiare gli studenti assieme ai loro docenti che hanno offerto la loro “buona scuola” aggiungendo ore e ore gratuite al normale orario di servizio. Dal punto di vista sportivo ricordiamo i risultati nel contest “ll più veloce di Forlì” di fine ottobre (evento di apertura della stagione sportiva scolastica) con Astrid Apicella, vincitrice della gara dei mt 60 per le seconde medie e terzo posto di Stella Vanigli nella medesima gara, il secondo posto nei mt 60 delle prime medie con Dario Collura (ad un centesimo dal vincitore). La rappresentativa di calcio a 5 cadetti, che per il secondo anno consecutivo in marzo, ha vinto il campionato provinciale studentesco, il secondo posto al campionato provinciale studentesco della rappresentativa di calcio in maggio. I primi posti al campionato provinciale di atletica leggera alla fine di aprile per Mattia Battistini nel vortex cadetti, di Arianna Mercuriali nei mt 80 ostacoli cadette e di Astrid Apicella nel salto in lungo cadette e per la staffetta veloce cadette 4x100 (composta unicamente da ragazze di seconda media) ed il secondo posto del team ragazzi (prima media) nella classifica finale a squadre".

"Ricordiamo inoltre la terza edizione delle Sammartinesiadi, vere e proprie miniolimpiadi ludico-sportive dedicate a tutte le classi dell’istituto organizzate a fine gennaio e la partecipazione al Corritalia Aics in aprile con ottimi piazzamenti individuali. Per quel che riguarda l’educazione alla salute ed agli stili di vita segnaliamo la vittoria nel contest nazionale indetto dalla Disney Italia “Muoviamoci ragazzi” nella sezione videoclip con la produzione di un movie accattivante della classe 1D. Per ciò che concerne la partecipazione a concorsi locali nell’ambito culturale vanno registrati i successi in “Un poster per la pace” con Marco Severini 3K, Aurora Maltoni 3° O e Rachele Okorie 3J (assitisti dalla prof. Buriassi) indetto da Lyons International sezione di Forlì, la vittoria al concorso Avis per le classi seconde, la vittoria di Elisa Damiano al concorso “Stilista per un giorno ” indetto dall’Istituto Saffi-Alberti di Forlì, il secondo posto al contest CNA ”Detto fatto” con la classe 2° O, la vittoria al “Premio della bontà” assegnato al ns. istituto da parte della banca BCC a Faenza con il progetto di aiuto al Centro Italia terremotato (Montegallo); a chiusura del progetto interno sulla legalità, con la vittoria regionale, la partecipazione all’evento a fine maggio a Palermo sella “Nave della legalità” con gli studenti Miccoli Favoni, Maltoni, Monti e Mordenti. Ricordiamo inoltre il grande lavoro del laboratorio teatrale e musicale che alla fine dell’anno mette in scena avvincenti ed emozionanti spettacoli. Si registrano poi varie partecipazioni con rappresentanze a: trasmissione TV “Amico è…” di Teleromagna, al progetto IES (Insieme per l’Educazione Stradale), all’evento “Un campione per amico” indetto da Banca Generali, all’evento basket Unieuro al Palafiera, nonché all’adesione a vari progetti ambientali con Hera ed altri enti ed istituzioni del nostro territorio."