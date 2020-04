Compie i 18 anni nel mezzo della pandemia: "Si festeggia in famiglia e si riscoprono i veri valori"

Agnese, 18 anni oggi 13 Aprile, è una dei molti ragazzi che in questo periodo festeggiano il compleanno fisicamente lontani da amici e parenti. Nessuno di loro si sarebbe aspettato un diciottesimo nel bel mezzo di una pandemia globale, invece malgrado la negatività del momento ci si ritrova a festeggiare in famiglia e si riscoprono i valori veri. Ci teniamo a fare un augurio ad Agnese che possa realizzare tutti i suoi desideri e portare a termine i suoi obiettivi, e insieme a lei anche a tutti i ragazzi che si ritrovano in questo periodo nella stessa situazione.

LAURA