"Un dono per la vita" nella scuola secondaria di Castrocaro Terme

Scrive Marco: "Dopo essere stati impegnati in altre scuole del comprensorio, oggi, nel plesso della Secondaria di Castrocaro Terme appartenente all’I.C. Valle del Montone, la coordinatrice Sandra Nocciolini e la sua équipe, nell’ambito del protrarsi della settimana “VIVA! nazionale, campagna per la rianimazione cardiopolmonare”, hanno regalato ad insegnanti ed alunni una preziosa occasione per imparare le manovre di rianimazione polmonare e disostruzione delle vie aeree. Un progetto importantissimo dal punto di vista dell’educazione alla cittadinanza e non solo, considerando che proprio recentemente un’alunna di Milano ha salvato la vita al suo prof. dopo aver effettuato una lezione come questa e il giorno dopo tutto ciò è avvenuto a Taranto a parti invertite".



"Per questo, con grande competenza, precisione, disponibilità e vivacità la squadra di 7 sanitari professionisti ha spiegato a insegnanti e alunni quanto sia necessario agire tempestivamente se ci si trova a fianco di persone colpite da arresto cardiaco o ostruzione delle vie respiratorie: l’intervento con manovre semplici, praticabili da tutti e portate avanti con costanza fino all’arrivo dell’ambulanza, permette di mantenere attive le funzioni vitali della persona sofferente fino all’arrivo del medico. Abbiamo notato anche la profonda sensibilità degli operatori nel riconoscere le titubanze dei presenti (non addetti ai lavori) nell’intraprendere le manovre proposte e, allo stesso tempo, nel tranquillizzare i ragazzi poiché tali manovre non solo non sono rischiose, ma possono essere decisamente salvavita!!! Tutti gli adulti e gli alunni presenti, dall’aula magna si sono trasferiti nell’impianto sportivo “New Derby” della Città termale dove hanno poi potuto effettivamente provare praticamente sui manichini disposti a terra la manovra di rianimazione polmonare, constatando che richiede certamente costanza e freddezza, ma che effettivamente può essere alla portata di chiunque, in particolare se determinato a salvare una vita. Il Dirigente Scolastico ringrazia “di cuore” lo staff di VIVA, per aver offerto ad insegnanti e alunni questa preziosa formazione, la scuola è anche questo: un’occasione di vita nel vero senso della parola".

www.settimanaviva.it