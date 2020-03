Un ringraziamento e un elogio per i medici e infermieri dell'ospedale: "Fino all'ultimo accanto a nostra madre"

"Vorremmo rendere pubblico un ringraziamento speciale al reparto di Neurologia dell’ospedale Pierantoni di Forlì. Abbiamo ricoverato nostra mamma dopo un ictus e durante tutta la sua permanenza è stata curata e accudita nel migliore dei modi con professionalità e amore fino all’ultimo. Ringraziamo le dottoresse Malagu’, Leta e Strumia per la professionalità e i medici che ogni giorno venivano da altri reparti, nefrologia e cardiologia, per un consulto.

Ringraziamo tutte le infermiere Grazia, Raffaella, Elisa, Silvia, Elena, Valentina, Celeste, che nonostante turni massacranti (saltando anche i canonici riposi per emergenza), curavano con amore e professionalità la nostra mamma Paola. Non possiamo dimenticare le Oss che ogni giorno si prendevano cura di lei. Per concludere però un ringraziamento particolare va alla dottoressa Malagu’ che nelle ultime ore, avendo capito l’aggravarsi della situazione, ci ha fatto chiamare e tenendogli la mano siamo stati con lei fino alla fine". Grazie di cuore".

Famiglia Pilotti-Laghi