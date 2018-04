Questo il desolante panorama attorno a un cassonetto di raccolta indumenti usati in via Paulucci Ginnasi, zona studi, accanto a un'area verde, utilizzato come discarica personale dai soliti incivili, che con arroganza e ignoranza pensano di disfarsi di quello che non serve più semplicemente gettandolo in strada. Nemmeno gli animali sono tanto sporchi.