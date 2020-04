Una filastrocca per "combattere" il Coronavirus

Il primo giorno

sembreremo tutti bambini che piano riscoprono il mondo

bambini che aprono tanti cancellini

per poter entrare nei giardini

fare giochini

oppure potremmo mangiare pasticcini o spumini

sopra ai tavolini.

Sembreremo uomini

intenti ad ascoltare

i suoni dei violini

sempre in mano i telefonini,

che vorrebbero ascoltare Pasolini

con tanti raccontini.

La natura guarderà tutti voi

come eroi

una lezione di vita poi

riaccolti tutti noi (bambini, uomini)

come supereroi suoi.

Quando la chiusura sarà terminata

si porterà via la disavventura

per tanti dura questa forzatura,

ma usciti dalle mura

non avremo più paura.

Ci inseriremo nella natura

che ci richiama di nuovo all’avventura

con ogni sua creatura.

Ecco l’annuncio

ecco l’abbraccio

ricomincio?

Sì, riabbraccio.

Grido la parola Amore

che deve restare piena di colore

dentro al nostro cuore

e come un dottore

diventare donatore di calore,

grande guaritore

che la parola amore diventi

il nostro respiratore.

Loretta