"Una Forlì sporca alla pari di questi giorni non s' era mai vista"

"Come semplice cittadino non posso non rilevare che una Forli' sporca alla pari di questi giorni non s' era mai vista. I piccoli cestini pubblici sono stracolmi a mo' di cassonetto, pieni di sportine. Ieri sera ho aperto un contenitore per gettare il vetro di casa ed era talmente colmo che aprendo, sono caduti a terra alcuni vasi di vetro rompendosi. Inoltre rilevo che molti negozi e bar hanno tolto i cestini esterni per paura che la gente vi getti rifiuti indebitamente . In molti angoli della citta' si vedono sportine di rifiuti lanciate a terra. Non si puo' piu' nemmeno tagliare le erbacce in strada o nei fossi vicino a casa perche' non si sa dove gettarle. Chi poi ha in cortile qualche albero o pianta e' in grande difficolta' perche' il bidoncino fornito da Alea non e' di certo sufficente per rami e fronde. Non parliamo poi dello spettacolo indecoroso di decine di bidoncini di plastica accatastati davanti alle case dello stradine del centro storico. Prego intervenire, grazie".

Vanni Landi - Forli