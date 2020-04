Perchè sono fermi i lavori alla rotonda di Porta Ravaldino?

Recita la segnalazione: "Leggo che giovedì inizieranno i lavori per la nuova rotonda tra Viale Roma e Via Cerchia. Molto bene finalmente l'avvio di una opera tanto attesa. Mi chiedo però perchè non procedono i lavori già avviati in agosto 2019 per la rotonda di Piazzale Ravaldino. Da diversi mesi sono stati aperti i cantieri ed eseguiti alcuni lavori a raso, ma poi più nulla. Avevo pensato che giustamente il Comune avesse fermato i lavori per utilizzare i fondi su altri interventi prioritari in relazione al Covid-19 ma ora devo ricredermi. Forse allora devo ritornare sulla mia prima idea: la rotonda di Piazzale Ravaldino, unica voluta già da Mussolini negli anni 20, non viene realizzata per motivi politici. Spero che gli assessori della nuova giunta diano una risposta ufficiale a noi cittadini che aspettiamo una sistemazione del traffico in questa parte del centro città".