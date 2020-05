Una poesia dedicata a Karol Wojtyla

Un giorno un uomo con il cuore divino, Con l'anima saggia e tanta pietà Diventa il Papà - messaggero di Dio! La fede per lui è una sacralità! Amore, Amore e solo Amore Lo porta ovunque per il mondo intero, Combatte le guerre, la fame, il dolore, Rimane un umile uomo sincero. Amato dai poveri, temuto dai grandi, Apriva le porte, portando del bene! I principi di vita coltivava dai santi! Amava la gente, ma non in dovere! Con tutto se stesso donava amore, Nessuno escluso, aveva un dono! Amava la vita, assorbendo il dolore, Faceva giustizia con il suo perdono! Karol Wojtyla! Non abbiamo paura! La tua preghiera purifica il mondo! La gente rinasce con l'anima pura! Rimani per sempre nel nostro profondo!

Autrice Mishakhina Julia