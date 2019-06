La segnalazione di un cittadino: "Varchi invisibili al Parco Paul Harris di via Bengasi"

Segnala Jimmy: "Da almeno 4 anni ma forse anche da più tempo, passando per il perimetro del parco non si può far a meno di notare in più punti dei varchi (fatti appositamente immagino, visto che ho piu volte notato chi ne usufruisce del passaggio, dai frequentatori notturni del parco) nella siepe che delimita il confine tra il parco e la strada "via Bengasi" ad altezza del supermercato, la domanda ora è :per quanto tempo ancora bisogna far finta di niente, prima che qualcuno di competenza si decida a ripristinare la situazione entro i limiti del decoro?"