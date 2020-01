"Vecchiazzano come una pista di formula uno. Abbiamo rischiato di essere investiti"

Recita la segnalazione: "Sono un residente di vecchiazzano abito nella zona dove c’era l’ex cassa dei risparmi e la ferramenta Lugaresi in via Castel latino N 3, è proprio di quella piccola appendice che passa davanti all’esercizio commerciale che è incriminato ,perché gli automobilisti per velocizzare e non rallentare e tagliare la rotonda poco più avanti passano davanti a quel tratto adibito anche a parcheggio a folle velocità. Lunedì pomeriggio mia moglie e con mio figlio hanno seriamente rischiato di essere investiti (rischiando la vita) da uno di questi folli stupidi. A chi bisogna rivolgersi per installare alcuni dossi in maniera da fare rallentare le auto,dobbiamo aspettare che ci scappi il morto?"