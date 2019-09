I velo ok promessi sono arrivati dappertutto nel Forlivese, ma a Villanova no

Ottobre,dicembre 2018, poi marzo, maggio di quest'anno.... in tantissimi articoli di Forlì Today era stata comunicata addirittura la posizione del Velo OK previsto a Villanova di Forlì (confermata anche dai Vigili Urbani). Ed ora cosa è successo? Ad oggi l'hinterland forlivese è giustamente disseminato di questi dissuasori, ma dell'unico previsto a Villanova ancora non c'è traccia, saranno calati gli incidenti? Purtroppo non ho alla mano le statistiche, ma non direi, visto che l'ultimo incidente per velocità risale a meno di una settimana fà, ed inserirsi sulla Emilia dalle laterali continua a rimanere una quotidiana roulette russa. Cara Amministrazione, quanti altri incidenti prima di fare qualcosa?