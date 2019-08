In via costiera zona Villa Selva ormai da 1 mese che Hera nn provvede allo svuotamento della campana del vetro, questo fa si dà avere creato un habitat per le vespe, ahimè molto pericoloso per i passanti visto che si trova in concomitanza con il parcheggio. Inoltre voglio segnalare come le persone possono essere incivili e ignoranti ad abbandonare rifiuti per lo più smaltibili gratuitamente da Alea. A costoro che abbandonano rifiuti vorrei dire: Fate schifo!!!