Vetrata di Ponte dei Morattini, dopo un anno la situazione non è cambiata. Un lettore: "Uno schifo"

Ancora segnalazioni riguardanti il sito archeologico del Ponte dei Morattini, in corso Garibaldi. Diversi cittadini, in particolare il nostro lettore Piero con alcune foto a corredo, ci hanno segnalato la situazione di degrado in cui versa la vetrata di protezione. "Del fatto - dice Piero - se ne era occupato anche Fabrizio Ragni circa un anno fa ed avevo proprio visto l'articolo su Forlitoday".



"La vetrata - dice Piero con delle foto eloquenti - è piena di cicche di sigarette, escrementi di animali ed è letteralmente impossibile vedervi attraverso per la patina che si è formata. Anche la ringhiera è sporca, in condizioni imbarazzanti. La situazione, insomma, non è cambiata. Ora che Ragni, che se ne era occupato, è dalla parte dell'amministrazione comunale e non più all'opposizione, vediamo se cambia qualcosa"



Ragni nell'ottobre 2018 aveva presentato uno specifico questione time sull'argomento, chiedendo all'allora sindaco Drei di intervenire. "Per una città turistica come si pregia di essere Forlì, con la giunta comunale che ha attivato un’apposita tassa di soggiorno, è necessario valorizzare il proprio patrimonio storico-artistico-architettonico e archeologico, compreso quello esistente e venuto alla luce alcuni anni fa in Corso Garibaldi"