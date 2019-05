Via Bentivoglio, ancora un'auto scassinata. La vittima: "Intensificare i controlli"

Recita la segnalazione: "Nella notte tra sabato e domenica è stata forzata la serratura della mia auto che adesso risulta danneggiata. L'interno dell'auto è stato messo a soqquadro, probabilmente in cerca di soldi o dispositivi. Questa è già la seconda volta che accade nel medesimo parcheggio. Considerando anche le continue segnalazioni dei residenti per il sistematico abbandono dei rifiuti e schiamazzi molesti, non sarebbe il caso di aumentare la presenza delle forze dell'ordine in questa zona?