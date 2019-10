Cumuli di rifiuti in via Caterina Sforza

Recita la segnalazione: "Questa è la situazione che si presenta regolarmente in Via Caterina Sforza n. 8, nonostante gli addetti di Alea raccolgano sempre le immondizie, il giorno dopo la situazione è nuovamente la stessa. In questo caso si sa esattamente di chi stiamo parlando. Spero vivamente, che chi di dovere, prenda delle drastiche decisioni".