"La 'via delle Rose' sembra ormai sempre di più una foresta"

Recita la segnalazione di una cittadina, Tiziana: "Molte persone dalla mattina presto a tarda sera percorrono questa strada, chi passeggia da solo, chi con i bambini e chi con i propri cani. Da qualche anno puntualmente ci si ritrova così, anche peggio, prima veniva tenuta sotto controllo ed il suo aspetto era meraviglioso, adesso devi stare attento quando passi nella pista ciclabile sperando anche che non ti si attacchi qualche zecca. La via delle rose come è sempre stata nominata, sembra sempre di più una foresta"