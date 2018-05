Recita la segnalazione: "Questa è una delle tante situazioni di degrado totale che ormai da anni si puó trovare un pó dovunque a Forlì. Molti incivili si disfano dei loro rifiuti in codesto modo senza pensare che i costi per lo smaltimento andranno a gravare sull intera collettività. Vergognatevi, esistono le isole ecologiche che oltre a ritirarvi gratuitamente i vostri rifiuti, vi garantiranno sgravi sulla bolletta dei rifiuti. Il sindaco in tutto ciò a cosa pensa?"