Vistose macchie d'olio nero nella via Giorgina Saffi appena risistemata

Recita la segnalazione: "Questo lo stato della nuovissima pavimentazione di via Giorgina Saffi appena rifatta. L'area parcheggio e' già tutta imbrattata dalle perdite d'olio di un veicolo che evidentemente parcheggia li' in maniera abituale. Molti stalli sono in queste condizioni e macchie piu' piccole sono ovunque. Complimenti a chi mantiene un veicolo in questo stato".